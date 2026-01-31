Gözde kaşıntıya dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir...
Gözlerdeki geçmeyen kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklık çoğu zaman alerji veya yorgunlukla ilişkilendirilir. Ancak uzmanlar, bu şikayetlerin aslında kirpik diplerinde yerleşen mikroskobik bir parazitten kaynaklanabileceğini belirtiyor. Bu durumu çoğu zaman göz ardı etsek de, tedavi edilmediği takdirde ciddi göz problemlerine yol açabiliyor.
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, gözlerdeki kaşıntı, yanma ve kızarıklığın genellikle basit bir alerji olarak değerlendirildiğini, fakat kirpik diplerinde bulunan parazitlerin bu tür rahatsızlıkların arkasında olabileceğini ifade ediyor. Kirpik köklerinde çoğalan bu mikroskobik akarlar, gözdeki yanma, batma, kaşıntı ve kızarıklığa yol açabiliyor. Ayrıca, göz ovuşturma alışkanlığı bu parazitlerin yayılmasına ve şikayetlerin artmasına neden olabiliyor.
"Tedavinin yetersiz olması durumunda gözde kalıcı hasar bırakabilir"
Kirpik diplerinde bulunan parazitlerden en yaygın olanı Demodeks olarak biliniyor. Prof. Dr. Kılıç, Demodeks’in insan cildinde ve gözlerinde en çok görülen parazit olduğunu ve yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin daha savunmasız olduğunu belirtiyor. Demodeks akarları, iğne ucundan bile küçük, 8 bacaklı omurgasızlar olup kıl köklerinin dış kısımlarında yaşar ve sebum ile epitel içerikleriyle beslenir. Bu parazitlerin en çok görülen türleri Demodex folliculorum ve Demodex brevis olup, yaşam süreleri genellikle 15 gündür ancak bazı durumlarda 21 güne kadar uzayabilir. Hızla çoğalabilen bu akarlar, birkaç hafta içinde sayılarının katlanarak arttığı gözlemlenir.
"Basit yorgunluk sanılıyor, risk gözden kaçıyor"
Demodeks akarlarının çoğu insanda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, bazı durumlarda bu akarların gözde iltihaplanma ve tahrişe neden olduğunu ifade ediyor. Demodex blefariti adı verilen bu rahatsızlık, göz kapağı çevresinde kızarıklık, kaşıntı, kirpik dökülmesi ve tekrarlayan arpacıkların sebeplerinden biri olabilir. Eğer gözlerinizin etrafında beyaz noktalar veya pul pul dökülme fark ediyorsanız, bu akarların dışkısı olma ihtimali yüksektir ve genellikle kepek olarak algılanır.
Prof. Dr. Kılıç, göz çevresindeki hassas dokuyu tahriş etmemek ve parazitlerin çoğalmasını engellemek için bazı basit hijyen önlemleri öneriyor. Bunlar:
Yatak Öncesi Temizlik: Uyurken, göz kapaklarını düzenli olarak temizlemek, makyajı çıkarmak, takma kirpiklerinizi çıkarmak ve kontakt lenslerinizi çıkarmak gerekir.
Yastık Kılıfı Temizliği: Kirpik akarlarının daha sık çoğaldığı yastık kılıflarının haftada iki kez değiştirilmesi, bu parazitlerin yayılmasını önleyebilir.