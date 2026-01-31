Gözde kaşıntıya dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir...

"Tedavinin yetersiz olması durumunda gözde kalıcı hasar bırakabilir"

Kirpik diplerinde bulunan parazitlerden en yaygın olanı Demodeks olarak biliniyor. Prof. Dr. Kılıç, Demodeks’in insan cildinde ve gözlerinde en çok görülen parazit olduğunu ve yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin daha savunmasız olduğunu belirtiyor. Demodeks akarları, iğne ucundan bile küçük, 8 bacaklı omurgasızlar olup kıl köklerinin dış kısımlarında yaşar ve sebum ile epitel içerikleriyle beslenir. Bu parazitlerin en çok görülen türleri Demodex folliculorum ve Demodex brevis olup, yaşam süreleri genellikle 15 gündür ancak bazı durumlarda 21 güne kadar uzayabilir. Hızla çoğalabilen bu akarlar, birkaç hafta içinde sayılarının katlanarak arttığı gözlemlenir.