Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor
Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleniyor.
Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleniyor.
Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay ile tetiği çeken şüpheliler arasındaki bağlantı araştırılıyor.
Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Ronay'la birlikte, Bilir'in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.