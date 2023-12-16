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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleniyor.

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleniyor.

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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay ile tetiği çeken şüpheliler arasındaki bağlantı araştırılıyor.

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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Ronay'la birlikte, Bilir'in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.

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