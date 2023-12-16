Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleniyor.