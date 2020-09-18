Gözaltına alınan Meriç İzgi serbest kaldı 3'üncü kez kaçak yolla maymun almıştı
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez yasa dışı yollarla maymun almasıyla gündeme gelmişti. İzgi'nin evinde yapılan aramada maymuna el konuldu. Gözaltına alınmasıyla mahkemeye çıkartılan İzgi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Yasadışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Ancak ikinci kez yasadışı yollarla maymun edinen İzgi, yeniden ekipleri harekete geçirmişti.
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasalara aykırı şekilde maymun aldı. İzgi 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden böyle paylaşmıştı.
Hayvanat bahçesine teslim edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Sarıyer Uskumruköy'deki villasına baskın yaptı. Burada ‘Makak’ cinsi maymuna el konuldu.
Adli kontrol şartıyla serbest
Meriç İzgi ve yanındaki Elif Türkan E. gözaltına alınırken İzgi müracaat savcılığınca alınan ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.