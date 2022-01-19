Göz testiyle ölüm riski hesaplanıyor! Bilim insanları açıkladı: Gözdeki boşluk eğer fazlaysa...
Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Uzmanlar ölüm riskinin hesaplanabileceğini belirtti.
Avustralya’daki Melbourne Göz Araştırmaları Merkezi’nde yapılan araştırmalar, kişilerin ölüm riskini hesaplamak için göz taramalarının kullanılabileceğini ortaya çıkardı.
Akademisyenler, retinanın, kişinin sağlığına daha derin bakılmasına izin veren bir ‘pencere’ görevi gördüğünü iddia etti. Bilim insanları, ‘retina yaşı boşluğunun’ ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı
Uzmanlar, retina yaşı boşluğunun; birinin kronolojik yaşı ile retinasının tahmini biyolojik yaşı arasındaki fark olduğunu belirtirken, bu durumun kişinin ölüm riskini belirlediği açıklandı.
Uzmanlar, gözün arka yüzeyinden alınan görüntüleri analiz ederek sonuçları sıraladı. Gönüllüleri 11 yıl boyunca izleyen Avustralyalı uzmanlara göre, on yıllık boşlukları olan kişilerin ölüm olasılığı, diğerlerine oranla yüzde 67’ye kadar daha yüksek olarak açıklandı.