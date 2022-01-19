Göz testiyle ölüm riski hesaplanıyor! Bilim insanları açıkladı: Gözdeki boşluk eğer fazlaysa...

Uzmanlar, gözün arka yüzeyinden alınan görüntüleri analiz ederek sonuçları sıraladı. Gönüllüleri 11 yıl boyunca izleyen Avustralyalı uzmanlara göre, on yıllık boşlukları olan kişilerin ölüm olasılığı, diğerlerine oranla yüzde 67’ye kadar daha yüksek olarak açıklandı.