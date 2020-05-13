Göz seğirmesinin nedeni nedir ciddi bir durumun belirtisi mi?
Sürekli seğiriyorsa işte o zaman dikkat! Bu durum nörolojik bir problem olabilir! Peki göz seğirmesi neden olur? Hangi hastalıkların belirtileridir? İşte göz seğirmesine dair bilinmesi gereken her şeyi sizler için hazıradık!
Çoğu zaman sinir bozucu olan göz seğirmesi son günlerde en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Gözünüz kısa süreli olarak seğiriyorsa uzmanlar bunun nedenini stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, dengesiz beslenmeye bağlıyor.
Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında medana gelmektedir ve 1-2 saniye içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Göz seğirmelerini eğer kısa süreli yaşıyorsanız bunun pek çok farklı nedeni bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları; genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Göz seğirmesine neden olan olan pek çok etken bulunduğu gibi aynı zamanda pek çok hastalıkta göz seğirmesine neden olmaktadır. Bu hastalıkların başında da göz kuruluğu gelmektedir. Bunun yanı sıra erjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi de göz seğirmesine neden olan hastalıkların başında gelmektedir.