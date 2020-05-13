Göz seğirmesinin nedeni nedir ciddi bir durumun belirtisi mi?

Göz seğirmesine neden olan olan pek çok etken bulunduğu gibi aynı zamanda pek çok hastalıkta göz seğirmesine neden olmaktadır. Bu hastalıkların başında da göz kuruluğu gelmektedir. Bunun yanı sıra erjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi de göz seğirmesine neden olan hastalıkların başında gelmektedir.