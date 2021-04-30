Göz seğirmesi neden olur göz seğirmesi nasıl tedavi edilir?

Yüz felcinin bir belirtisi olabilir

Göz seğirmesinin daha ciddi sebeplerden kaynaklandığı vakaların tamamında başka semptomlar da aynı zamanda görülür. Göz kapağı seğirmelerine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları arasında aşağıda verilen listedekiler sayılabilir:

Yüz felci, yani diğer adıyla hemifasiyal paralizi, bireyin yüzünün bir tarafının aşağı doğru sarkmasına neden olan bir durumdur. Çoğunlukla bir damarın yüzün bir tarafındaki sinire baskı uygulamasından kaynaklanır.

Distoni, beyin tarafından kaslara iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücutta belirli bir bölgede ya da genele yayılmış şekilde oluşan istemsiz kas spazmları gelişmesi durumudur.