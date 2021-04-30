Göz seğirmesi neden olur göz seğirmesi nasıl tedavi edilir?
Göz seğirmesi hepimizin hayatında en az bir kez karşılaştığı, dikkat dağıtıcı bir durum. Göz seğirmesini yaşamınızda yapacağınız ufak değişikliklerle engelleyebilirsiniz.
Göz Seğirmesi Nedir?
Göz seğirmesine halk arasında çeşitli olumlu ya da olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa bile, esasında göz kasları ile alakalı bir sağlık sorunudur. Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının, genellikle orbicularis oculi adı verilen kasların, istemsiz tekrarlayan spazmları yani kasılmaları durumudur.
Göz seğirmesinin başlıca sebepleri;
Uykusuzluk
Yorgunluk
Alkol, tütün veya kafein kullanımı,
Alerjik tepkime,
Göz çevresinde enfeksiyonlar,
Güneş, rüzgar veya toz gibi çevresel faktörler,
Kornea çizikleri,
Fiziksel efor,
Göz kapağının zorlanması, çarpma,
Göz tahrişi ve göz kuruluğu,
Sürekli ve ara vermeden filtresiz bilgisayar ekranı kullanımı
Kullanılan ilaçların yan etkileri,
Stres.
Yüz felcinin bir belirtisi olabilir
Göz seğirmesinin daha ciddi sebeplerden kaynaklandığı vakaların tamamında başka semptomlar da aynı zamanda görülür. Göz kapağı seğirmelerine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları arasında aşağıda verilen listedekiler sayılabilir:
Yüz felci, yani diğer adıyla hemifasiyal paralizi, bireyin yüzünün bir tarafının aşağı doğru sarkmasına neden olan bir durumdur. Çoğunlukla bir damarın yüzün bir tarafındaki sinire baskı uygulamasından kaynaklanır.
Distoni, beyin tarafından kaslara iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücutta belirli bir bölgede ya da genele yayılmış şekilde oluşan istemsiz kas spazmları gelişmesi durumudur.
Servikal distoni boyun ve omuz kaslarında rastgele spazm görülmesine ve başın rahatsız edici pozisyonlara bükülmesine neden olan bir distoni türüdür. Spazmodik tortikollis ve boyunda kasılma halinde görülebilir.
Multipl skleroz, yani kısaca MS, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan, bilişsel ve hareket problemlerinin yanı sıra yorgunluğa neden olan bir hastalık türüdür.
Parkinson hastalığı, uzuvlarda istemsiz titremeye, kaslarda sürekli sertliğe, kasılmaya, denge sorunlarına ve konuşma zorluğuna neden olabilir.
Tourette sendromu istemsiz hareket ve konuşmalar ile karakterize edilen bir durumdur.