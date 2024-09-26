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Göz kamaştıran hediye! Arda Güler yeni arabasıyla böyle poz verdi, arabanın değeri dudak uçuklattı

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Göz kamaştıran hediye! Arda Güler yeni arabasıyla böyle poz verdi, arabanın değeri dudak uçuklattı

Real Madrid'in sponsorlarından BMW, takıma elektrikli araçlarından hediye etti. Milli futbolcu Arda Güler'in seçtiği modelin Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık 10 milyon lira.

Göz kamaştıran hediye! Arda Güler yeni arabasıyla böyle poz verdi, arabanın değeri dudak uçuklattı

İspanyol devi Real Madrid'in sponsorları arasında yer alan BMW,  Estadio Alfredo Di Stefano'da düzenlenen etkinlikte A takım oyuncularına elektrikli modellerinden hediye etti. İşte Arda Güler dahil Real Madridli futbolcuların tercihleri...

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Göz kamaştıran hediye! Arda Güler yeni arabasıyla böyle poz verdi, arabanın değeri dudak uçuklattı

Carlo Ancelotti - i5

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Göz kamaştıran hediye! Arda Güler yeni arabasıyla böyle poz verdi, arabanın değeri dudak uçuklattı

Jude Bellingham - XM

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Göz kamaştıran hediye! Arda Güler yeni arabasıyla böyle poz verdi, arabanın değeri dudak uçuklattı

Brahim Diaz - i7

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