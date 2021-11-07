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Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyardı böyle devam edecek salı gününe dikkat!

Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyardı böyle devam edecek salı gününe dikkat!

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan birçok bölgede sis etkili oluyor. Uzmanlar salı gününden itibaren sıcaklığın azalacağını ve yağış görüleceğini bildirdi.

Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyardı böyle devam edecek salı gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyardı böyle devam edecek salı gününe dikkat!

Sis uyarısı: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyardı böyle devam edecek salı gününe dikkat!

Sıcaklık azalıyor: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyardı böyle devam edecek salı gününe dikkat!

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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