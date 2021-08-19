'Göz göre göre gittiler' deyip Sinop Ayancık'taki felaketi anlattı: Cesedi...

Sinop'ta metreye kareye 240 kilogram yağmur düşmesi sonucunda birçok dere ve çay taşarak sel felaketine neden oldu. Babaçay köyü özellikle sel felaketi en ağır yaşayan köylerden birisi. Neredeyse köyde bulunan evlerin büyük bir kısmı moloz yığınına döndü.