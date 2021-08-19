'Göz göre göre gittiler' deyip Sinop Ayancık'taki felaketi anlattı: Cesedi...
Sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Sinop'ta Ayancık Babaçay köyünde vatandaşlar yaşadıklarını unutamıyor.
Sinop'ta metreye kareye 240 kilogram yağmur düşmesi sonucunda birçok dere ve çay taşarak sel felaketine neden oldu. Babaçay köyü özellikle sel felaketi en ağır yaşayan köylerden birisi. Neredeyse köyde bulunan evlerin büyük bir kısmı moloz yığınına döndü.
Felaketin yaşandığı gece helikopterle çatılardan kurtarılan vatandaşlar ise yaşadıklarını unutamıyor. Gözlerinin önünde sevdiklerini kaybeden vatandaşlar gözyaşı döküyor.
Sel akşamı çatıdan kurtarılan 41 yaşındaki Emine Olgunsoy, "Evdeydim, geceden yağmur başladı. Kayınımın evi dere kenarındaydı, onlar korkmuşlar bize geldiler. Burası daha emniyetli diye bize geldiler. Sonra yağmur yükseldi. Arabamız gitti. Sonra sabah oldu." şeklinde konuştu.
"Sabah 05.00 gibi yıkılan kayınımın evine baktık" diyen Olgunsoy "Araba nerede kaldı diye arabaya baktık. İkinci dalga ondan sonra geldi. Sonra tekrar yağmur başlayınca eve girdik. Birden şiddetini arttırdı. Her yerden yağmur geldi. Evden çıkıp kendime başka bir yere atmama imkan yoktu." dedi.