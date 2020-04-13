Göz altı morlukları neden oluşur ve nasıl giderilir?

Göz altı morlukları çoğu zaman vücudumuzda erken uyarı sistemi olarak görev yaparlar. Özellikle doktorlar, daha çok karaciğer rahatsızlıklarının işareti olabileceğini söylerler. Genel olarak kabaca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gözaltı morluklarının en önemli sebeplerindendir.