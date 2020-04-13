Göz altı morlukları neden oluşur ve nasıl giderilir?
Uykusuz bir gecenin sabahında, sağlıksız beslenilen bir günün sonunda ya da yorgun bir iş gününün ardından aynada gördüğümüz göz altı morlukları canımızı daha fazla sıkmaya yeter de artar bile. Peki göz altı morluklarının oluşmasını nasıl engelleriz
Göz altı morlukları çoğu zaman vücudumuzda erken uyarı sistemi olarak görev yaparlar. Özellikle doktorlar, daha çok karaciğer rahatsızlıklarının işareti olabileceğini söylerler. Genel olarak kabaca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk gözaltı morluklarının en önemli sebeplerindendir.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ TEMEL NEDENLERİ
Cildinizi göz altınızda daha ince olması,
Yaşlılık,
Genetik,
Yorgunluk,
Göz altı çukurlarınızı derin olması,
Aşırı Stres,
Uykusuzluk / Düzensiz uyku,
Kullanılan kalitesiz makyaj malzemeleri,
Yetersiz beslenme / Alkol, sigara ve kafeinli içecekler tüketmek.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ OLUŞMASINI NASIL ENGELLERİZ?
Neredeyse 10 saat ofisde ya da evde başından kalmadığımız bilgisayarlara ara vermeliyiz.
Uzun süre bilgisayar başında kalmayın. Uzmanlar her 5 dakikada 1 dakika gözlerinizi dinlendirin diyor.
Göz altı morluklarından kurtulmak istiyorsanız ilk önce beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Çünkü gözaltı morlukları vücutta birikmiş toksinlerden oluşur. Bu yüzden kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını
düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz.