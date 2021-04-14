Göz altı morlukları neden olur? İşte göz altı morluklarını gideren çözümler!
Göz altı morlukları özellikle kadınların şikayetçi olduğu bir sorun. Göz altı morluklarını gideren tedavi yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.
Göz altı morlukları; göz çevresinde renk koyulaşması, göz çevresi hiperpigmentasyonu ve göz altı halkaları gibi isimlerle de anılmaktadır. Göz çevresi morlukları yüze yorgun, üzgün ve daha yaşlı bir ifade vermesi nedeniyle göz çevresi estetik problemlerinin önde gelen maddelerindendir.
Göz altı morluklarının nedenleri neler?
Göz altı morlukları, sık rastlanan cilt problemlerinden biridir. Bu durum kadın ve erkekte, tüm yaş gruplarında ve ırklarda görülebilir. Genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Gözaltlarının şişme nedenleri şöyle sıralanabilmektedir:
Primer nedenler
Aynı ailenin birkaç üyesinde herhangi bir sistemik veya lokal nedenle açıklanamaz. Özellikle alt göz kapağı çevresinde doğuştan kahverengi leke artışı varsa diğer bireylerde de görülme oranı normal popülasyondan fazladır. Bu bölgedeki cilt kadifemsi bir yüzeye sahiptir.
Sekonder nedenler
Cilt hastalıkları: Atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit, liken planus pigmentozus, fiks ilaç erüpsiyonu gibi bazı cilt hastalıkları postinflamatuvar hiperpigmentasyona bağlı olarak göz çevresinde renk koyulaşmasına yol açabilir.