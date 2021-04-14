Göz altı morlukları neden olur? İşte göz altı morluklarını gideren çözümler!

Göz altı morluklarının nedenleri neler?

Göz altı morlukları, sık rastlanan cilt problemlerinden biridir. Bu durum kadın ve erkekte, tüm yaş gruplarında ve ırklarda görülebilir. Genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Gözaltlarının şişme nedenleri şöyle sıralanabilmektedir: