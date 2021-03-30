Gösterisinin biletleri tükenen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından hava attı
Pandemi nedeniyle uzun süredir gösteri yapamayan Cem Yılmaz, Nisan'da sevenleriyle buluşacak. Gösterisinin biletlerinin tükenmesiyle ilgili paylaşım yapan komedyen adeta havasını attı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 13,15 ve 16 nisan tarihleri arasında Maslak'taki bir gösteri merkezinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın satışa çıkan biletleri ise kısa bir sürede tükendi.
Hava attı!
Uzun bir aradan sonra sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan komedyen sosyal medya hesabından gösteri afişinin fotoğrafını paylaşarak "Biletlerimiz tükenmiştir. Daha dün duyurmuştum. Teşekkürler" diyerek adeta havasını attı.
Ünlü komedyenin gösterisi sokağa çıkma yasağının başladığı saatler dikkate alındığı için akşamüstü yapılması planlanıyor.
Cem Yılmaz kimdir?
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu’nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.