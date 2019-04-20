Göstericiler Paris sokaklarını ateşe verdi
Terör örgütü PYD'nin sözde Fransa Temsilcisi Xalid İsa'nın da olduğu PKK/PYD/YPG'nin çatı örgütü SDG'nin heyetiyle Elysee Sarayı'nda görüşerek açık destek veren Macron'un ülkesi Fransa'da sular durulmuyor.
Protestoların 23. haftasında olaylar daha da şiddetlenirken, Paris sokakları 230 yıl sonra ilk kez ihtilal sloganlarıyle inledi. Ülkesi elden gidiyor ama Macron terör örgütüne hala destek vermeyi sürdürüyor. Ayrıca Macron terör örgütü temsilcilerine para yardımı yapmayı da vaad etti.
Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan sarı yelekliler eylemleri 23'üncü haftasında sürüyor. Başkent Paris'te bir çok noktada düzenlenen gösterilerde zaman zaman hareketli anlar yaşanıyor.
Ellerinde pankartlarla, sloganlar atarak yürüyen kalabalık grupların yanı sıra bazı eylemci gruplar da özellikle Cumhuriyet Meydanı çevresinde araç ve motosikletleri ataşe verdi. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti
Yerel medya 120'den fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.