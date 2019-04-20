Göstericiler Paris sokaklarını ateşe verdi

Protestoların 23. haftasında olaylar daha da şiddetlenirken, Paris sokakları 230 yıl sonra ilk kez ihtilal sloganlarıyle inledi. Ülkesi elden gidiyor ama Macron terör örgütüne hala destek vermeyi sürdürüyor. Ayrıca Macron terör örgütü temsilcilerine para yardımı yapmayı da vaad etti.