Görüntüsü cezbeden bu bitkiler öldürüyor! Donald Trump'a da gönderilmişti
Çukurova Üniversitesi'nde sergilenen gelinfeneri, abuzambak, eşek hıyarı gibi ölümcül bitkiler görünümüyle dikkat çekti. Bitkilerin barbunya ve fasulyeye benzediği vurgulanırken tüketilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.
Çukurova Üniversitesi’nde 200 dekar alana kurulu olan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, yüzlerce bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların da gezip bilgilenmesine imkan sağlayan bahçede sergilenen bitkilerin birçoğu tıbbi olarak kullanılan şifalı bitkiler olurken bir kısım da zehirli bitkilerden oluşuyor.
Bu bölüme gelen vatandaşlar girişte öncelikle, ‘Zehirli bitkidir. Dokunmayınız, koklamayınız ve yemeyiniz’ uyarısıyla karşılaşıyor.
Hint yağı Trump'a gönderilmişti: Zehirli bitkilerin yer aldığı kısımda ise geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a da gönderilen pakette çıkan ‘Risin’ zehrinin bitkisi olan Hintyağı dikkat çekiyor.
Ayrıca gelinfeneri, abuzambak, eşek hıyarı, tütün, gelincik, haşhaş, kara banotu gibi oldukça zehirli bitkiler de bahçede yer alıyor.