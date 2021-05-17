Görüntülü iletişimin bunama hastalığını gerilettiği ortaya çıktı!
İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırma, internet üzerinden düzenli görüntülü iletişim kuran yaşlı kişilerde uzun vadede hafızanın korunduğu ve bunamanın etkilerinin azaldığını ortaya koydu.
West London Üniversitesi Geller Yaşlanma ve Hafıza Enstitüsü ile Manchester Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırmada, internet üzerinden düzenli görüntülü iletişim kuran yaşlı kişilerde uzun vadede hafızanın korunduğu ve bunamanın etkilerinin azaldığı tespit edildi.
Bilim insanları, 50 ile 90 arasındaki 11 bin 418 erkek ve kadının iletişimini inceleyerek çevresiyle yüz yüze, internet üzerinden görüntülü ve telefon ile görüşme sıklıklarını sordu. Araştırma kapsamında bu kişilere, çeşitli aralıklarla 10 kelimelik bir listenin hatırlanmasını içeren hafıza testleri yapıldı.
Yüz yüze iletişimde interneti kullananlara göre daha fazla gerileme görüldü
İletişim tercihlerinde yalnızca yüz yüze iletişimi kullanan yaşlılar, arkadaşları ve aileleri ile iletişimde kalmak için teknolojiyi kullananlardan daha fazla bilişsel gerileme belirtileri gösterdi.
Araştırmanın lideri bilim insanı Snorri Rafnsson, elde ettikleri sonucu değerlendiren açıklamasında "Bu çeşitli, sık ve anlamlı etkileşimlerin uzun süreli bellek üzerindeki etkisini ve özellikle daha geleneksel yöntemlerin çevrimiçi sosyal etkinliklerle desteklenmesinin yaşlı yetişkinler arasında nasıl başarabileceğini gösteriyor" dedi.