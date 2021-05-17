Görüntülü iletişimin bunama hastalığını gerilettiği ortaya çıktı!

Bilim insanları, 50 ile 90 arasındaki 11 bin 418 erkek ve kadının iletişimini inceleyerek çevresiyle yüz yüze, internet üzerinden görüntülü ve telefon ile görüşme sıklıklarını sordu. Araştırma kapsamında bu kişilere, çeşitli aralıklarla 10 kelimelik bir listenin hatırlanmasını içeren hafıza testleri yapıldı.