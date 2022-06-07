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Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü

İhlas Haber Ajansı
Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü. Kentin birçok bölgesinde yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte Başkent'te son durum...

Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı resmen felç etti. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar resmen göle döndü. Bazı evler ve dükkanlar sular altında kalırken araçlar da suya gömüldü.

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Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü

Yenimahalle ilçesi İvedik OSB'de sağanak yağış sonucu bir çok işleri ve araç sular altında kaldı. 

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Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü

Bir işyerinde 10 kişi mahsur kalırken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. 

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Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü

Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

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