Görüntüler inanılmaz! Ankara'yı sağanak fena vurdu araçlar suya gömüldü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü. Kentin birçok bölgesinde yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte Başkent'te son durum...
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı resmen felç etti. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar resmen göle döndü. Bazı evler ve dükkanlar sular altında kalırken araçlar da suya gömüldü.
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Yenimahalle ilçesi İvedik OSB'de sağanak yağış sonucu bir çok işleri ve araç sular altında kaldı.
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Bir işyerinde 10 kişi mahsur kalırken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
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Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
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