Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü
İSTANBUL’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı. Ortaya çıkan manzara şaşırttı. İşte bugün çekilen o görüntüler...
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.
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Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ise yer yer bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olacağını bildirdi.
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İşte bugün İstanbul'da çekilen o görüntüler...
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