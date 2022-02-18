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Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü

Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü

İSTANBUL’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı. Ortaya çıkan manzara şaşırttı. İşte bugün çekilen o görüntüler...

Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.

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Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü

Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.

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Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ise yer yer bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olacağını bildirdi. 

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Görüntüler bugün çekildi! İstanbul'da gündüz geceye döndü

İşte bugün İstanbul'da çekilen o görüntüler...

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