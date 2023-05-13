Görüntüler Antalya'da bugün çekildi! Aynı anda hem karla mücadele hem deniz keyfi...
ANTALYA'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele edilirken sahil kesimlerinde güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahiline akın etti.
Antalya'nın Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer iki metreyi bulan karla kaplı yolları açmak için kar küreme çalışması yapılırken kent merkezinde sahilde yoğunluk yaşanıyor.
Karla kapanan yolları açmak için kış aylarında yoğun bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kar mesaisi sürüyor.
Ekipler Akseki ve Gündoğmuş’ta göçerlerin yaylaya çıkışlarını kolaylaştırmak için karla kaplı yayla yollarında kürüme çalışması yapıyor.
Havaların geç ısınması nedeniyle Antalya’nın yüksek kesimlerinde henüz erimeyen karların kapattığı yollar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı yol ekiplerince açılıyor.