Görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin: Tetiğe ben basmadım

Rust filminin çekimi sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ederek görüntü yönetmenini öldüren ve filmin yönetmenini yaralayan ünlü oyuncu Alec Baldwin, yaşanan bu olayın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Yapımcısı olduğu Rust filminin çekimi sırasında 42 yaşındaki Halyna Hutchins’i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan Baldwin, ilk kez röportaj verdi.