Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü
ANTALYA'da girişimci iş insanının üretimi 'Jetcar' görenlerin ilgisini çekiyor. Otomobil görünümlü bu deniz aracı için şimdiden çok sayıda ülke sıraya girmiş durumda.
Kepez ilçesinde 3 arkadaş, deniz yüzeyinde giden otomobil görünümlü deniz aracı tasarladı. Ardından aracın seri üretimi için çalışmaya başlayan girişimciler, teknolojik altyapıyı oluşturdu.
Daha sonra çalışma, iş insanı Ferit İşler tarafından sürdürüldü. Manavgat ilçesinde firma kuran İşler, üretimini yaptığı ve "Jetcar"ı adı verilen sürat teknesini denize indirmeyi başardı.
İşler, yurt içinden ve dışından gelen talepleri de karşılayarak bir başarı hikayesine imza attı.
Ferit İşler, gelecek aylarda Mısırlı iki ortağıyla bu ülkede de fabrika açarak Orta Doğu ülkelerine yönelmeyi hedefliyor.