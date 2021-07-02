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Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü

Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü

ANTALYA'da girişimci iş insanının üretimi 'Jetcar' görenlerin ilgisini çekiyor. Otomobil görünümlü bu deniz aracı için şimdiden çok sayıda ülke sıraya girmiş durumda.

Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü

Kepez ilçesinde 3 arkadaş, deniz yüzeyinde giden otomobil görünümlü deniz aracı tasarladı. Ardından aracın seri üretimi için çalışmaya başlayan girişimciler, teknolojik altyapıyı oluşturdu.

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Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü

Daha sonra çalışma, iş insanı Ferit İşler tarafından sürdürüldü. Manavgat ilçesinde firma kuran İşler, üretimini yaptığı ve "Jetcar"ı adı verilen sürat teknesini denize indirmeyi başardı.

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Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü

İşler, yurt içinden ve dışından gelen talepleri de karşılayarak bir başarı hikayesine imza attı.

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Görünce inanmayıp fotomontaj dediler! Türkiye'de üretildi ülkeler peşine düştü

Ferit İşler, gelecek aylarda Mısırlı iki ortağıyla bu ülkede de fabrika açarak Orta Doğu ülkelerine yönelmeyi hedefliyor.

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