Görülmemiş iş! İran bugüne kadar düşürdükleri ABD İsrail ve İngiltere'ye ait İHA'ları sergiledi
Sınır komşumuz İran, daha önce görülmemiş bir işe imza atarak değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 10 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile geçen aylarda düşürdüğü Global Hawk'ın parçalarını müzede sergiledi.
Başkent Tahran'da "Kutsal Savunma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İran-Irak Savaşı anısına yapılan Kutsal Savunma Müzesi'nde, "Akbabalar Avı, Birinci İşgalci Ganimet İHA'lar Fuarı" adıyla düzenlenen fuarda, 20 Haziran'da düşürülen "RQ-4A Global Hawk" dahil İngiltere, İsrail ve ABD'ye ait 10 İHA sergilendi.
Fuarda ayrıca ABD'ye ait Global Hawk'ı vuran İran yapımı Hordad-3 Hava Savunma Sistemi'nin bataryasıyla füzesi de bulunuyor.
İran Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi Müdürü Ali Asgar Caferi, fuarda ABD, İsrail ve başka ülkelere ait sağlam olarak ele geçirilen İHA'larla düşürülenlerin parçalarının sergilendiğini söyledi.
"Sahasının savaş meydanına dönmesini isteyen buyursun"
Programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, sahip oldukları gücün küçük bir bölümünü kullandıklarını ve büyük güçlerinin ise gizli olduğunu ileri sürdü.