Görülmemiş iş! İran bugüne kadar düşürdükleri ABD İsrail ve İngiltere'ye ait İHA'ları sergiledi

"Sahasının savaş meydanına dönmesini isteyen buyursun"

Programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, sahip oldukları gücün küçük bir bölümünü kullandıklarını ve büyük güçlerinin ise gizli olduğunu ileri sürdü.