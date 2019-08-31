Görseniz Ferrari! Emekli maaşını biriktirerek kendisi yaptı
Bursa'da bir yıllarca araba tamirciliği yapan bir usta, emekli maaşından biriktirdiği parayla 6 gece gündüz çalışarak kendine son model otomobil yaptı.
Yıllarca otomobil tamirciliği yapan ve 2000 yılında emekli olan Hakan Akgün, aynı zamanda eski bir otomobil yarışçısı. Emekli olduktan sonra kendine yarış otomobili yapmaya karar veren usta, tamamı kendi işçiliği olan ve görenlerin Ferrari'ye benzettiği otomobili 6 ay gece gündüz çalışarak yaptı.
Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı. Otomobilin toplam masrafı işçilik ve diğer giderlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Görenlerin hayran olduğu otomobil, 180 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Türkiye'de kendi otomobilini yapanların ruhsat alamamasından dolayı otomobili Akgün özel pistlerde kullanıyor. Evinin önündeki garajda sergilenen otomobil araç tutkunları tarafından uzun uzun inceleniyor. Hakan Akgün, 6 ayda yapıp 150 bin laraya mal olan otomobilini 300 bin liraya satışa çıkarttı.
Milyonluk otomobillerle yarışacak kadar şık ve kaliteli olan otomobili görenler sahibine "Satılık mı" diye soruyor.