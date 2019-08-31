Görseniz Ferrari! Emekli maaşını biriktirerek kendisi yaptı

Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı. Otomobilin toplam masrafı işçilik ve diğer giderlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Görenlerin hayran olduğu otomobil, 180 kilometre hıza ulaşabiliyor.