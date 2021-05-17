Görmeden geçmeyin İstanbul'un en güzel boğaz semtleri!

2-Ortaköy

Ortaköy İstanbul'un simge fotoğraflarından biri kuşkusuz Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii ve arkasındaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü görüntüsüdür. Kumpir, waffle ve daha pek çok sokak lezzetinin en iyi adresi olan Ortaköy, tarihte Yahudi, Rum ve Türklerin birlikte yaşadığı bir semttir. Semtin merkezindeki dar sokaklarda bulunan kafeleri aşıp kıyıda bulunan 1856'da inşa edilen barok camii Büyük Mecidiye'ye ulaşabilirsiniz