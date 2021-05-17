Görmeden geçmeyin İstanbul'un en güzel boğaz semtleri!
İstanbul deyince ilk akla gelen şeylerden biri de boğazın göz bebeği olan semtler. Tarihiyle, manzarasıyla İstanbul'un birbirinden güzel boğaz semtlerini bir araya getirdik...
Eski Yunancada "inek geçidi" anlamına gelen "bosforus" ile anılan Boğaziçi, günümüzde İstanbul'un en turistik yerlerinden de biridir. İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bu bölge mutlaka gezip görülmeyi hak ediyor. Gelin şimdi İstanbul'un nadide semtlerine bir göz atalım...
1-Anadolu Kavağı
Anadolu yakasında Boğaz'ın neredeyse çıkış noktasında bulunan Anadolu Kavağı, İstanbul'da kendinizi adeta bir Ege adasında hissedeceğiniz sakinliğe ve mimariye sahip. Şehrin en iyi balıklarına ev sahipliği yaptığını iddia eden lokantalara sahip olan Anadolu Kavağı aynı zamanda Cenevizlilerden kalma 1262 yılında inşa edilmiş Yoros Kalesi'ne de ev sahipliği yapar
2-Ortaköy
Ortaköy İstanbul'un simge fotoğraflarından biri kuşkusuz Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii ve arkasındaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü görüntüsüdür. Kumpir, waffle ve daha pek çok sokak lezzetinin en iyi adresi olan Ortaköy, tarihte Yahudi, Rum ve Türklerin birlikte yaşadığı bir semttir. Semtin merkezindeki dar sokaklarda bulunan kafeleri aşıp kıyıda bulunan 1856'da inşa edilen barok camii Büyük Mecidiye'ye ulaşabilirsiniz
3-Kuzguncuk
Kuzguncuk Üsküdar'dan Boğaziçi hizasında kuzeye doğru giderken karşınıza çıkacak olan bu şirin semt, İstanbul'un havalı yerlerinden biridir. Farklı inançlara ait dini yapıların, bostanlıkların ve asırlık sivil mimari eserlerin yan yana yer aldığı Kuzguncuk'ta son yıllarda çok sayıda kafe açıldı. Burası İstanbul'un Anadolu yakasında İspanya'dan göç eden Yahudilerin ilk olarak yerleştiği semt olarak da bilinir.