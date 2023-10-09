Görme engelli gencin yediği sucuktan çıktı! "Nefes alamadım o an ne konuşabildim ne de bağırabildim"
Gaziantep’te yaşayan görme engelli Göktuğ Arin yediği sucuğun içinden çıkan metal parçasının boğazına takılması yüzünden yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Arin, tedavisinin ardından taburcu olurken sucuk firmasına tepki gösterdi.
Gaziantep’te yaşayan 20 yaşındaki görme engelli Göktuğ Arin, marketten alınan ve kapalı ambalajı olan sucuğu yerken boğazında şiddetli bir ağrı hissetti. Göktuğ Arin, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yediği sucuktan çıkan cismin boğazına takıldığı anlaşılan Arin doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuşurken, firma yetkililerine tepki gösterdi.
20 yaşındaki görme engelli Göktuğ Arin, “Kahvaltı esnasında yediğim sucuğun içerisinde bulunan demir parçası boğazıma takıldı. Önce ne olduğunu anlamadım. boğazımda acı hissedince ailem beni hemen doktora götürdü. Demir parçası mideme indi. Doktorlar midemi temizleyerek demir parçasını çıkardılar. Ben yandım başka insanlarda yanmasın. Aldığınız ürünlere dikkat edin. Onlardan şikayetçiyim” dedi.
Boğazına takılan demir parçası yüzünden konuşamadığını ve bağıramadığını belirten Göktuğ Arin, “Ailem çok korktu ve 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sucuğun içindeki demir parçası boğazıma takıldığı için nefes alamadım. O an ne konuşabildim ne de bağırabildim, çok kötü olmuştum. Demir parçasının bir kısmını hastanede çıkardılar diğer kısmı ise hala sucuğun içinde duruyor. Ailem hızla hastaneye götürmeseydi belki de sağ çıkamazdım” şeklinde konuştu.
Yaşanılan olay sonrası mağduriyetlerini dile getirmek adına firmayı arayan Ali Sinan, “Onlara telefon açtığımızda bize 'bildiğiniz yere şikayet edebilirsiniz' dediler” dedi.