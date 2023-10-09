Görme engelli gencin yediği sucuktan çıktı! "Nefes alamadım o an ne konuşabildim ne de bağırabildim"

Boğazına takılan demir parçası yüzünden konuşamadığını ve bağıramadığını belirten Göktuğ Arin, “Ailem çok korktu ve 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sucuğun içindeki demir parçası boğazıma takıldığı için nefes alamadım. O an ne konuşabildim ne de bağırabildim, çok kötü olmuştum. Demir parçasının bir kısmını hastanede çıkardılar diğer kısmı ise hala sucuğun içinde duruyor. Ailem hızla hastaneye götürmeseydi belki de sağ çıkamazdım” şeklinde konuştu.