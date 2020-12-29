Görkem Yeltan'a kısıtlamada evdeyken hırsız şoku! İsyan etti
Oyuncu Görkem Yeltan, sokağa çıkma kısıtlaması varken evine giren hırsıza sosyal medya hesabından isyan etti.
Bir döneme damga vuran Yılan Hikaye'si dizisiyle tanınan Görkem Yeltan, oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğiyle de adından söz ettiriyordu ki son olarak yaşadığı hırsızlık şokuyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan, evine giren hırsıza sosyal medya hesabından isyan etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık şoku yaşayan Yeltan, yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslendi.
Görkem Yeltan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?''
Görkem Yeltan: İlk çocuk kitabı Kırmızı'nın Mektupları 2001 yılında basıldı. 2002 yılında şarkı sözlerini yazdığı Mehmet Güreli’nin Odamda Yolculuk albümü çıktı. 2003 yılında Zebra Zaza, 2004 yılında Hımbıl Beyaz, 2005 yılında Kaplumbağa ve Eşek ile Define Bahçesi, 2006 yılında Kelebek Kız, 2007 yılında Yapraklı Pelerin ile Boyalı Hamsi ile Süs Balığı isimli çocuk kitaplarını yayımladı. Çocuk kitaplarını çocuk albümlerine de dönüştürdü.