Görenleri şaşırttı! Çağatay Ulusoy'un imaj değişikliğinin sebebi ortaya çıktı
Hakan Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. Ulusoy'un aldığı kilolar ve imaj değişikliğine gitmesinin nedeni belli oldu.
Son olarak Netflix'in efsane dizisi Hakan Muhafız'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Ulusoy'un aldığı kilolar ve uzattığı sakalı dikkatlerden kaçmadı. Yeni imajı olay olan Ulusoy'un neden böyle bir değişime gittiği ortaya çıktı.
Çağatay Ulusoy'un bir sinema filmine 'evet' dediği ve rolü için hazırlık yapmaya başladığı söylentiler arasında. Sinema filmi için hazırlığa ise önce imajından başladığı konuşuluyor.
Bir sinema filmi projesini kabul eden Çağatay Ulusoy'un Türk tarihindeki en önemli komutanlardan birini canlandıracağı ortaya çıktı.
İddiaya göre Çağatay Ulusoy, 1099'da Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıracak.