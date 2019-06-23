Görenleri şaşırttı! Çağatay Ulusoy'un imaj değişikliğinin sebebi ortaya çıktı

Son olarak Netflix'in efsane dizisi Hakan Muhafız'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Ulusoy'un aldığı kilolar ve uzattığı sakalı dikkatlerden kaçmadı. Yeni imajı olay olan Ulusoy'un neden böyle bir değişime gittiği ortaya çıktı.