Görenler tanıyamıyor! Dilan Çiçek Deniz'in son hali "Kendine ne yapmış?" dedirtti
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son haliyle gündeme geldi. Deniz'i görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü oyuncıya "Kendine ne yapmış?", 'Hangisi Dilan", "Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum" gibi yorumlar geldi.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçen gün mücevher dünyasının köklü Fransız markasının Dubai'deki 20. yıl özel davetine katıldı. Kraliyet ailesi üyelerinin de konuk olduğu gecede marka ile yeni bir anlaşmaya imza attı.
Markanın yeni koleksiyon parçalarını ilk kez taşıyan oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada ünlü oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları yan yana paylaşıldı.
Ünlü oyuncuya "Kendine ne yapmış?", 'Hangisi Dilan", "Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum", "Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki" gibi çok sayıda yorumlar yapıldı.