Görenler tanıyamıyor! Dilan Çiçek Deniz'in son hali "Kendine ne yapmış?" dedirtti

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son haliyle gündeme geldi. Deniz'i görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü oyuncıya "Kendine ne yapmış?", 'Hangisi Dilan", "Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum" gibi yorumlar geldi.

Görenler tanıyamıyor! Dilan Çiçek Deniz'in son hali "Kendine ne yapmış?" dedirtti - Resim: 1

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçen gün mücevher dünyasının köklü Fransız markasının Dubai'deki 20. yıl özel davetine katıldı. Kraliyet ailesi üyelerinin de konuk olduğu gecede marka ile yeni bir anlaşmaya imza attı. 

Görenler tanıyamıyor! Dilan Çiçek Deniz'in son hali "Kendine ne yapmış?" dedirtti - Resim: 2

Markanın yeni koleksiyon parçalarını ilk kez taşıyan oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Görenler tanıyamıyor! Dilan Çiçek Deniz'in son hali "Kendine ne yapmış?" dedirtti - Resim: 3

Sosyal medyada ünlü oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları yan yana paylaşıldı.

Görenler tanıyamıyor! Dilan Çiçek Deniz'in son hali "Kendine ne yapmış?" dedirtti - Resim: 4

Ünlü oyuncuya "Kendine ne yapmış?", 'Hangisi Dilan", "Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum", "Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki" gibi çok sayıda yorumlar yapıldı.

