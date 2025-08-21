Yeni şarkı çıkaran Funda Arar'ın müthiş değişimi şaşırttı! Kocası bakın kim çıktı...
Güzel şarkıcı Funda Arar değişimi ile bambaşka biri oldu. Saçlarını kestirip boyatan ünlü isim yeni şarkı heyecanı yaşıyor. İşte görenlerin gözlerine inanamadığı o çok özel değişimi...
Funda Arar'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak. Şarkı için imaj değiştiren Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı.
Müzik yolculuğuna 2000 yılında çıkardığı 'Sevgilerde' albümüyle başlayan şarkıcı Funda Arar, 2003'te Tarkan'ın da imzasını taşıyan 'Seni Düşünürüm' şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı, 'Yak Gel', 'Senden Öğrendim' ve 'Bağışla' gibi şarkılarla hafızalara kazındı.
YENİ ŞARKI HEYECANI VE KUSURSUZ İMAJ
Ünlü şarkıcının uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' da yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Funda Arar bu şarkı için imajını değiştirdi, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü.
FUNDA ARAR KİMDİR?
Funda Arar 8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Pop müziK şarkıcısı Funda Arar Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.
İlk öğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini Muğla ve Adapazarı'nda tamamlayan Funda Arar, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Eğitiminin ardından iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yaptı.