Yeni şarkı çıkaran Funda Arar'ın müthiş değişimi şaşırttı! Kocası bakın kim çıktı...

FUNDA ARAR KİMDİR?

Funda Arar 8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Pop müziK şarkıcısı Funda Arar Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

İlk öğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini Muğla ve Adapazarı'nda tamamlayan Funda Arar, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Eğitiminin ardından iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yaptı.