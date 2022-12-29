Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş
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Adriana Lima, doğum yaptıktan sonra podyumlara geri dönüş yaptı. Ünlü modelin hamilelik döneminde aldığı kilolar podyumda herkesin dikkatini çekti. Henüz kilolarından kurtulamayan Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada günün konularından biri oldu.
Victoria Secret meleği Adriana Lima, 3. çocuğunu kucağına aldıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü.
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Katar'da podyuma çıkan ünlü modelin doğum kilolarını veremediği dikkat çekti.
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2 çocuk annesi 41 yaşındaki süper model geçen aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirdi.
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Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı.
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