BIST 5.443
DOLAR 18,72
EURO 19,99
ALTIN 1.090,83

Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş

|
Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş

Adriana Lima, doğum yaptıktan sonra podyumlara geri dönüş yaptı. Ünlü modelin hamilelik döneminde aldığı kilolar podyumda herkesin dikkatini çekti. Henüz kilolarından kurtulamayan Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada günün konularından biri oldu.

Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş

Victoria Secret meleği Adriana Lima, 3. çocuğunu kucağına aldıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü. 

18
Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş

Katar'da podyuma çıkan ünlü modelin doğum kilolarını veremediği dikkat çekti.

28
Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş

2 çocuk annesi 41 yaşındaki süper model geçen aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirdi. 

38
Görenler tanıyamadı Adriana Lima'nın son hali gündem oldu bambaşka biri olmuş

Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı.

48