Görenler şaşkına dönüyor! Bu kadar büyüğü daha önce hiç görülmedi
Gümüşhane'de vatandaşlar 52 santimetre ve iki kilo 15 gram ağırlığındaki kızıl dev mantar buldu. Mantarı bulan Ernail Çiçek daha öncede dev mantar gördüğünü fakat ilk defa bu kadar büyük bir mantar gördüğünü açıkladı.
Yaz aylarıyla birlikte Gümüşhane coğrafyasının neredeyse tamamında vatandaşların adeta toplamak için sıraya girdiği kızıl mantarda son yılların en büyük ve ağır mantarını esnaflık yapan Ernail Çiçek buldu. Torul ilçesine bağlı Bahçelik Köyü Kazımınkelifleri Mevkiinde bulduğu mantarı ilk gördüğünde şok olduğunu, daha önce de büyük mantarlar bulduğunu fakat ilk defa bu kadar büyük bir mantar gördüğünü söyledi.
Mantarı İkisu-Şiran karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde vitrinde sergilediğini ifade eden Çiçek, “Mantarı gören herkes çok şaşırıyor. Bölgede çok mantar buldum ama bu büyüğü tek başınaydı. Çapı tam 52 santimetre ve 2 kilo 15 gram da ağırlığı var. Sosyal medyaya da atınca çok isteyen oldu. Satmayı düşünmüyorum. Vitrinde sergilemeye devam edeceğim” diye konuştu.
Haziran ayı boyunca etkili olan gök gürültülü ve yağışlı havayla birlikte yüksek nem oranı nedeniyle mantar veriminin en üst seviyede olduğunu belirten Çiçek, “Bu yıl mantar yılı oldu. Yağış çok, nem yüksek. Bu mantarlar kızıl mantar dediğimiz mantar türü. İçi kahverengi ve çok lezzetli tadı vardır” ifadelerini kullandı.