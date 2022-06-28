Görenler şaşkına dönüyor! Bu kadar büyüğü daha önce hiç görülmedi

Mantarı İkisu-Şiran karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde vitrinde sergilediğini ifade eden Çiçek, “Mantarı gören herkes çok şaşırıyor. Bölgede çok mantar buldum ama bu büyüğü tek başınaydı. Çapı tam 52 santimetre ve 2 kilo 15 gram da ağırlığı var. Sosyal medyaya da atınca çok isteyen oldu. Satmayı düşünmüyorum. Vitrinde sergilemeye devam edeceğim” diye konuştu.