Görenler şaşkına döndü! Başta fare sandılar dikkatli bakınca...
AFYONKARAHİSAR'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru şaşkınlığı yaşandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde halk arasında ağaç yediuyuru olarak bilinen 'dryomys nitedula'ya rastlandı. Hayvanın, başta fare olduğunu düşünen bölge sakinleri, dryomys nitedula'nın vücudundaki farklılıkları görünce gerçeği anladı. İşte ilginç olayın detayları...
Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı. Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.
Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapar'dan, "hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması" istendi.
Kapar, akşam üzeri bağ evinde piknik yaparken yanlarında bulunan bir kasadan yediuyurun kafasını çıkardığını söyledi.