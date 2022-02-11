Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü
İSTANBUL Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken eşsiz güzellik drone ile havadan görüntülendi.
Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu.
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Boğazın turkuaza bürünmüş hali ise havadan drone ile görüntülendi.
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Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasını izleyenler adeta hayran kaldı.
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Yurtdışından Türkiye'ye gezmek için gelen çift manzaranın keyfini çıkardı.
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