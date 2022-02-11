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Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

İhlas Haber Ajansı
Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

İSTANBUL Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken eşsiz güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu.

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Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

Boğazın turkuaza bürünmüş hali ise havadan drone ile görüntülendi.

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Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasını izleyenler adeta hayran kaldı.

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Görenler şaşkın! İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

Yurtdışından Türkiye'ye gezmek için gelen çift manzaranın keyfini çıkardı.

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