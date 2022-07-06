Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı
ABD'nin San Francisco şehrinde gökten yağmur değil hamsi yağıyor! Sebebi ise daha sonra uzmanlar tarafından açıklandı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da havadan yağmur yerine balık yağıyor. Körfez Bölgesi'ndeki halk yol, kaldırım ve çatılarda hamsi buluyor.
SFGATE gazetesine konuşan bir San Franciscolu da "otobüs beklerken kendisine az kalsın bir balığın çarpacağını" söyledi.
Uzmanlar balık yağışının kıyıdaki hamsi sayısının patlamasından kaynaklandığını düşünüyor. Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'ndeki Otolit Jeokimya ve Balık Ekolojisi Laboratuvarı, San Francisco Körfezi'nin kıyıya yakın bölgesinde hamsilerin çok sayıda yumurtladığını 11 Haziran'da bildirmişti.
Denizbilimci Bill Keener, aç kuşların ağızlarını balıklarla tıka basa doldurduğunu ve yuvalarına uçarken bazılarının düştüğünü söyledi.