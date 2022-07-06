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Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı

Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı

ABD'nin San Francisco şehrinde gökten yağmur değil hamsi yağıyor! Sebebi ise daha sonra uzmanlar tarafından açıklandı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da havadan yağmur yerine balık yağıyor. Körfez Bölgesi'ndeki halk yol, kaldırım ve çatılarda hamsi buluyor.

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Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı

SFGATE gazetesine konuşan bir San Franciscolu da "otobüs beklerken kendisine az kalsın bir balığın çarpacağını" söyledi.

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Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı

Uzmanlar balık yağışının kıyıdaki hamsi sayısının patlamasından kaynaklandığını düşünüyor. Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'ndeki Otolit Jeokimya ve Balık Ekolojisi Laboratuvarı, San Francisco Körfezi'nin kıyıya yakın bölgesinde hamsilerin çok sayıda yumurtladığını 11 Haziran'da bildirmişti.

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Görenler inanamadı! O şehirde gökten yağmur değil hamsi yağdı

Denizbilimci Bill Keener, aç kuşların ağızlarını balıklarla tıka basa doldurduğunu ve yuvalarına uçarken bazılarının düştüğünü söyledi.

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