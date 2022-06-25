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Görenler inanamadı! İyilik dizisinin Damla'sı meğer estetik güzeliymiş

Görenler inanamadı! İyilik dizisinin Damla'sı meğer estetik güzeliymiş

Fox TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinde 'Damla' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sera Kutlubey'in eski fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kutlubey hakkında "estetik güzeli" yorumlarında bulundu.

Görenler inanamadı! İyilik dizisinin Damla'sı meğer estetik güzeliymiş

24 yaşındaki genç oyuncu Sera Kutlubey Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı 'Cemre' karakteri ile televizyon dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti.

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Görenler inanamadı! İyilik dizisinin Damla'sı meğer estetik güzeliymiş

Son olarak 'İyilik' dizisinde Hatice Şendil ve İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Sera Kutlubey değişen tarzı ile büyük beğeni topluyor.

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Görenler inanamadı! İyilik dizisinin Damla'sı meğer estetik güzeliymiş

Daha önce oynadığı rollerden farklı bir karaktere hayat veren genç oyuncu izleyicileri şaşırtmıştı. Kutlubey, güzelliğinin yanısıra oyunculuğu ile de izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

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Görenler inanamadı! İyilik dizisinin Damla'sı meğer estetik güzeliymiş

Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Sera Kutlubey'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı hayranlarını şaşırttı.

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