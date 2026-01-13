Görenler inanamadı! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bambaşka biri oldu, son hali...
Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir gözlerden uzak kalan güzel oyuncu, son haliyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, görenleri kendine hayran bıraktı. İşte Alemin Kıralı Oben'in son hali...
Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı'nda Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınmıştı. Demir, son haliyle sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kimse bu kadarını tahmin edemezdi, fotoğraflarına beğeni ve yorum yağmuru oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncunun geçirdiği değişim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sosyal medyada paylaştığı yeni karelerde Birsu Demir'in zarif tarzı ve olgunlaşan görüntüsü dikkat çekti.
Takipçileri, ünlü oyuncunun son haline ''Yıllar yaramış'' ve ''Bambaşka biri olmuş'' yorumları yaptı. Birsu Demir'in değişimi, dizinin hayranlarını da geçmişe götürdü.