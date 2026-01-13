Görenler inanamadı! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bambaşka biri oldu, son hali...

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı'nda Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınmıştı. Demir, son haliyle sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kimse bu kadarını tahmin edemezdi, fotoğraflarına beğeni ve yorum yağmuru oldu.