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Görenler ilk başta kar zannetti, ilçeye dolu yağdı her yer beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Görenler ilk başta kar zannetti, ilçeye dolu yağdı her yer beyaza büründü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu ilçeden dikkat çeken görüntüler geldi.

Görenler ilk başta kar zannetti, ilçeye dolu yağdı her yer beyaza büründü

Manavgat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Dakikalar süren dolu yağışında ilçenin sokakları ve parkları adeta beyaza büründü.

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Görenler ilk başta kar zannetti, ilçeye dolu yağdı her yer beyaza büründü

Yağan dolu karşısında şaşkınlık yaşayan ilçe halkı o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Görenler ilk başta kar zannetti, ilçeye dolu yağdı her yer beyaza büründü

Vatandaşların zaman zaman dolu nedeni ile zorluk yaşadığı görüldü. 

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Görenler ilk başta kar zannetti, ilçeye dolu yağdı her yer beyaza büründü

Sokaklardan adeta dolu aktı.

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