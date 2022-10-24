Görenler ikizi sandı! Gülşen'in yeğeni Ezra'yla olan benzerliği şoke etti
Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra'yı görenler, ikilinin benzerliği karşısında şaşkına uğruyor. Teyzesinin yolundan giden genç müzisyenle ünlü şarkıcının benzerlikleri sosyal medyanın gündemine düştü. Genç şarkıcı Ezra, teyzesi Gülşen'le ilgili olarak ise "Teyzeme özenmiyorum, onu örnek alıyorum." dedi.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanan ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Kararını açıklayan mahkeme Gülşen'in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırdı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise sürüyor.
Gülşen, son olarak yeğeni Ezra'nın kendisine olan benzerliği ile gündeme geldi.
Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan genç şarkıcı Ezra, değişimiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Siyah saçlarını sarı renge boyatan Ezra, teyzesi Gülşen'in neredeyse aynısı oldu.