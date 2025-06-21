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Görenler hemen ihbar etti! Sakarya'da sahilde İHA bulundu

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Görenler hemen ihbar etti! Sakarya'da sahilde İHA bulundu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA'yı, Su Altı Savunma ekipleri inceleyecek.

Görenler hemen ihbar etti! Sakarya'da sahilde İHA bulundu - Resim: 1

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

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Görenler hemen ihbar etti! Sakarya'da sahilde İHA bulundu - Resim: 2

Sahile gelen emniyet personeli tarafından alınan İHA, Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi.

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Görenler hemen ihbar etti! Sakarya'da sahilde İHA bulundu - Resim: 3

Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi.

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Görenler hemen ihbar etti! Sakarya'da sahilde İHA bulundu - Resim: 4
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