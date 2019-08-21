Görenler hayran kalıyor! İşte Karadeniz'in yeni gözdesi Badara Yaylası

Muhteşem manzara

Minik gölü ve vadilerine çöken sis, yemyeşil bitki örtüsü ve muhteşem manzarasıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran Badara Yaylası'nı ziyaret etmek isteyen turistler, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en ihtişamlı kalesi olarak belirlenen Zilkale'yi görüp, buradan yaklaşık yarım saatlik yolcuğun ardından Badara Yaylası'na ulaşıyor.