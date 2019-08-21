Görenler hayran kalıyor! İşte Karadeniz'in yeni gözdesi Badara Yaylası
Yaz sıcaklarından bunalanlar soluğu Rize'nin yaylalarında alıyor. Muhteşem manzarası ve yeşil doğası ile görenleri büyüleyen Badara Yaylası turistlerin yeni gözde noktalarından biri oldu.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteğindeki minik gölü, doğal güzelliği ve eski tip evleriyle ünlü Badara Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Yaylaya gelen ziyaretçiler doğa yürüyüşü yaparak, temiz havanın ve bol oksijenin keyfini sürüyor. Yaylacılar ise doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylayı gözü gibi korumaya çalışıyor.
Muhteşem manzara
Minik gölü ve vadilerine çöken sis, yemyeşil bitki örtüsü ve muhteşem manzarasıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran Badara Yaylası'nı ziyaret etmek isteyen turistler, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en ihtişamlı kalesi olarak belirlenen Zilkale'yi görüp, buradan yaklaşık yarım saatlik yolcuğun ardından Badara Yaylası'na ulaşıyor.
Yaylanın ortasında yer alan gölün etrafında sıkça fotoğraf çektiren ziyaretçiler, salıncakta sallanarak da keyifli anlar yaşıyor.