Görenler gözlerine inanamıyor tüyü astronot kıyafetlerinde kullanılıyor
Adını Ankara'dan alan ve Türkiye'de nesli tükenmekte olan 'Angora tavşanı' diğer tavşanlardan çok farklı bir görünüme sahipken, hayvanın tüyü, giyim sanayi ve astronot kıyafetlerinde kullanılıyor.
Yerli bir ırk olmasına rağmen yurt dışından 6 bin liraya getirilerek bakılan Angora tavşanı, uzun tüyleri ve görünüşüyle dikkat çekiyor. 2000’li yılların başında alacak ve işleyecek firmalar olmaması nedeniyle yok denecek kadar azalan Angora tavşanı, aslında çok rahat bakılabilir bir hayvan.
Hobi olarak tavşan yetiştiren Mehmet Şahin, Angora tavşanını Türkiye’ye getirerek 6 bin liraya satıyor. 8 Angora tavşanına sahip olan Şahin, tavşanların üremesini sağlayarak milli ırkımız olan cinsi yeniden ülkeye kazandırmayı hedeflediğini belirtti.
Angora tavşanı ile ilgili bilgiler veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar ise, şu ifadelere yer verdi:
- Şu anda Çin ve Kore bunun liderliğini üstlenmiş ülkeler. Ciddi ekonomik değeri olan bir yünden söz ediyoruz.
- Çünkü Angora tavşanının yünü hem ısı tutması açısından hem de ses geçirgenliği açısından çok uygun bir materyal olarak karşımıza çıkıyor.
Birçok işe yarıyor
- Özellikle bebeklere ait hazırlanacak ürünlerde doğal olması sebebiyle ve birçok alerjik reaksiyonu önlemesi nedeniyle çok uygun bir materyaldir.
- Ayrıca uzay çalışmalarında astronotların giydiği kıyafetlerinde olmazsa olmazlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine elektromanyetik dalgalar ilişkisi sebebiyle romatizma hastaların kullandığı battaniyelerde önemli bir ham madde olarak karşımıza çıkıyor.