Görenler gözlerine inanamıyor tüyü astronot kıyafetlerinde kullanılıyor

Angora tavşanı ile ilgili bilgiler veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar ise, şu ifadelere yer verdi:

- Şu anda Çin ve Kore bunun liderliğini üstlenmiş ülkeler. Ciddi ekonomik değeri olan bir yünden söz ediyoruz.

- Çünkü Angora tavşanının yünü hem ısı tutması açısından hem de ses geçirgenliği açısından çok uygun bir materyal olarak karşımıza çıkıyor.