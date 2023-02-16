BIST 4.950
DOLAR 18,85
EURO 20,20
ALTIN 1.112,41

Görenler gözlerine inanamadı! Depremde yerle bir olan Hatay’ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

|
Görenler gözlerine inanamadı! Depremde yerle bir olan Hatay’ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay’ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı! Depremde yerle bir olan Hatay’ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu.

15
Görenler gözlerine inanamadı! Depremde yerle bir olan Hatay’ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

25
Görenler gözlerine inanamadı! Depremde yerle bir olan Hatay’ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

O mahalle havadan dron ile görüntülendi.

35
Görenler gözlerine inanamadı! Depremde yerle bir olan Hatay’ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı
45