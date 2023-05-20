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Görenler gözlerine inanamadı: Ağaçta meyve değil tabut var! Hikayesi ise çok acayip...

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Görenler gözlerine inanamadı: Ağaçta meyve değil tabut var! Hikayesi ise çok acayip...

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde ağaçların dallarına yerleştirilen tabut görenleri şaşkına çeviriyor, ağaçtaki tabut kadar oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor.

Görenler gözlerine inanamadı: Ağaçta meyve değil tabut var! Hikayesi ise çok acayip...

Sivas'ın Şarkışla ilçesine uzaklığı 11 kilometre uzaklıkta olan Kızılcakışla köyünde Bilal Esen ve ağabeyi Zeki Esen tarafından oluşturulan mesire alanı güzelliği kadar ağaçların dalında asılı duran tabutla da dikkat çekiyor.

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Görenler gözlerine inanamadı: Ağaçta meyve değil tabut var! Hikayesi ise çok acayip...

Mesire alanına giden vatandaşlar pikniklerini yapıp doğanın güzelliğiyle stres atarken ağaçların dalında asılı duran tabutu görünce de şaşkına dönüyor. 

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Görenler gözlerine inanamadı: Ağaçta meyve değil tabut var! Hikayesi ise çok acayip...

Tabut kadar tabutun oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor. Esen kardeşler tabutu ağaçların tepesine, ölümü hatırlatması, ölümün unutulmaması için koyduklarını söylediler.

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Görenler gözlerine inanamadı: Ağaçta meyve değil tabut var! Hikayesi ise çok acayip...

“Ölümün olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk”
Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, “Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Hem burada insanlar gelip burada pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek burayı yaptık.

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