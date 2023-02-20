Görenler bir daha baktı nasıl olur dedi! Bina yıkıldı ek bina böyle ayakta kaldı
Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinden birbirinden çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay’da yıkılan bir binanın enkazından gelen fotoğraflar dikkat çekti. Çöken bir binaya sonradan yapılan ek yapı yıkılmayarak sağlam bir şekilde ayakta kalında ortaya çok ilginç bu görüntüler çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binanın 4 kolonlu ek yapısı yıkılmaması şaşkına çevirdi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
Binada yaşayan Enes Şafak, AA muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.