Gören tekrar baktı! Ezgi Sertel'in son hali hayranlarını ikiye böldü

Sunduğu yemek programlarıyla adını duyuran ünlü oyuncu Ezgi Sertel 2016 yılında set arkadaşı Ozan Çobanoğlu ile hayatını birleştirerek, ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Adını geniş kitlelere duyuran, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Sertel'in son hali görenleri şaşırttı. Yeni karelerini paylaşan Sertel'e yorum yağdı.. Hayranlarının çoğu ünlü sunucunun yeni halini beğenmeyerek Sertel'e "Eski halin daha güzeldi" yorumunu yaptı.