Gören tekrar baktı! Ezgi Sertel'in son hali hayranlarını ikiye böldü
Sunduğu yemek programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran bugüne kadar yer aldığı projelerle isminden söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Sertel, 2016 yılında set arkadaşı Ozan Çobanoğlu ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift 2020 yılında da ikiz bebeklerini kucaklarına alarak evliliğini taçlandırmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sertel'in son hali görenleri şaşırttı. Yeni karelerini paylaşan Sertel'e hayranları yorum yağdırdı..
Sunduğu yemek programlarıyla adını duyuran ünlü oyuncu Ezgi Sertel 2016 yılında set arkadaşı Ozan Çobanoğlu ile hayatını birleştirerek, ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Adını geniş kitlelere duyuran, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Sertel'in son hali görenleri şaşırttı. Yeni karelerini paylaşan Sertel'e yorum yağdı.. Hayranlarının çoğu ünlü sunucunun yeni halini beğenmeyerek Sertel'e "Eski halin daha güzeldi" yorumunu yaptı.
Oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından 2 karesini paylaştı. Sertel'in yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Son pozları takipçilerini ikiye böldü. Çoğunluğu, Sertel'in son halini beğenmedi. İşte Ezgi Sertel'in son hali...
Son hali şaşırttı
Sunucu Ezgi Sertel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sunduğu yemek programı ile tanınan ve Arka Sokaklar'ın oyuncularından Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel’in değişimi görenleri şaşırttı.
Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü
Ekranların ünlü isminin paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum geldi. Ezgi Sertel'in estetik müdahalelerde bulunduğu yüzünün hali takipçilerini ikiye böldü.