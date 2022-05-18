Gören tanıyamıyor! Sihirli Annem Toprak bambaşka biri oldu: Şimdilerde bakın ne yapıyor
Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de Toprak rolünü oynayan Jennifer Boyner son haliyle şaşırttı.
Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster'in yer aldığı Sihirli Annem 27 Şubat 2003 tarihinde ilk bölümüyle Kanal D'de seyirciyle buluşmuştu.
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Dizi yayımlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak büyük bir rekora imza atmıştı.
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RTÜK tarafından 2006 yılında yapılan bir araştırmada çocukların en çok sevdiği diziler arasında da Sihirli Annem ilk sırada yer almıştı.
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Dizide ilk 4 sezonu boyunca ana kadrosundan hiçbir oyuncu eksilmemişti.
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