Gören tanıyamıyor resmen erimiş Fenomen CZN Burak Özdemir nasıl zayıfladı işte son hali

Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.