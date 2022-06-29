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Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!

Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!

ABD'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ışıkları görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video kaydı yaptı.

Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!

ABD'nin San Diego bölgesinde önceki gece gökyüzünde ne olduğu belli olmayan gizemli Işıklar belirdi.

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Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!

Çoğunlukla 3 tane ışığın yan yana olduğu belirsiz cisimler birçok kişi tarafından UFO olarak tanımlandı. Gökyüzündeki ışıklarını gören herkes telefonlarına sarılarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!

Işıkların işaret fişeği olduğu yorumları da yapılırken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

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Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!

Bir Twitter kullanıcısı, okyanusun üzerinde uçan beş adede kadar ışık topu gördüklerini söyledi. Işıkların yaklaşık bir saat boyunca parlamaya devam ettiğini iddia edildi.

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