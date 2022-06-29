Gören herkes telefonlarına sarıldı! Gökyüzünde UFO paniği!
ABD'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ışıkları görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video kaydı yaptı.
ABD'nin San Diego bölgesinde önceki gece gökyüzünde ne olduğu belli olmayan gizemli Işıklar belirdi.
Çoğunlukla 3 tane ışığın yan yana olduğu belirsiz cisimler birçok kişi tarafından UFO olarak tanımlandı. Gökyüzündeki ışıklarını gören herkes telefonlarına sarılarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Işıkların işaret fişeği olduğu yorumları da yapılırken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Bir Twitter kullanıcısı, okyanusun üzerinde uçan beş adede kadar ışık topu gördüklerini söyledi. Işıkların yaklaşık bir saat boyunca parlamaya devam ettiğini iddia edildi.