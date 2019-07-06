Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler

Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler

Bazı meyve sebzeler olgunlaşma aşamasında garip bir hal alabilirler. Bunun nedenleri arasında hormon da olabilir büyüme esnasında aldığı herhangi bir darbe de. Ama ne olursa olsun bu kadar fazla şekil değiştirdikleri tahmin edemezdik!

Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler - Sayfa 1

Birazdan gördüğünüz yiyeceklerin hiçbiri yapay olarak şekillendirilmemişlerdir. Bu besinler öyle bir şekil almışlar ki gördüğümüz an size hayatı sorgulatabilirler.

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Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler - Sayfa 2

Sofistike bir turp

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Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler - Sayfa 3

Kendisinin çilek olduğunu iddia ediyor

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Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler - Sayfa 4

Acı olduğunu ispatlamaya mı çalışıyor acaba, ne yapıyor?

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