Gören bir daha dönüp bakıyor! İşte şaşkına çeviren yiyecekler
Bazı meyve sebzeler olgunlaşma aşamasında garip bir hal alabilirler. Bunun nedenleri arasında hormon da olabilir büyüme esnasında aldığı herhangi bir darbe de. Ama ne olursa olsun bu kadar fazla şekil değiştirdikleri tahmin edemezdik!
Birazdan gördüğünüz yiyeceklerin hiçbiri yapay olarak şekillendirilmemişlerdir. Bu besinler öyle bir şekil almışlar ki gördüğümüz an size hayatı sorgulatabilirler.
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Sofistike bir turp
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Kendisinin çilek olduğunu iddia ediyor
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Acı olduğunu ispatlamaya mı çalışıyor acaba, ne yapıyor?
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