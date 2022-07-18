Gören abla-kardeş sanıyor! Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül güzelliği ile mest ediyor
2015 yılında aramızdan ayrılan, şarkılarıyla her döneme damga vuran Kayahan, İpek Açar ile evlenmişti,. Çift kızları Aslı Gönül'ü kucaklarına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Açar, kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. İkiliyi anne kızdan çok, abla kardeşe benzeten takipçileri, o paylaşımları beğeni yağmuruna tutuyor. Duru güzelliği ile büyüleyen Aslı Gönül'ün son halini görenler inanamıyor...
2015 yılında ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan, şarkılarıyla her döneme damga vuran, gönülleri fetheden Kayahan, İpek Açar ile dünya evine girmişti. Evliliklerini çocukla taçlandıran çift kızları Aslı Gönül'ü kucaklarına almıştı. Kızıyla fotoğraflarını paylaşan Açar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel müzisyenin takipçileri kızıyla olan paylaşımlarına abla-kardeş yorumu yapıyor. Duru güzelliği ile büyüleyen Aslı Gönül'ün son halini görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte Aslı Gönül'ün son hali...
İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü çok güzel bir genç kız oldu. Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor.
İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü gören gözlerine inanamıyor.
Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor.