Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın
Yurt dışı seyahatlerimizin en önemli kısımlarından biriyse gezip gördüğümüz yerleri anında fotoğraflayıp, sosyal medya üzerinden paylaşmak. Peki bu paylaşılan fotoğraflar gerçekleri ne kadar yansıtıyor İşte cevabı
Ancak başta Instagram olmak üzere, sosyal medya mecralarında paylaşılan bu fotoğraflar gerçeği yansıtmayabiliyor. İşte o fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla hayallerimizi süsleyen dünyanın en turistik yerlerinden 'gerçek' kareler...
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Örneği Tayland'ın meşhur Beyaz Tapınak'ta çekmeyi hayal ettiğiniz kusursuz fotoğraf yerine, turistlerin arkasında kalmış bu kareyle idare etmek zorunda kalacaksınız muhtemelen.
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Çin Seddi
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